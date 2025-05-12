Korupark AVM\'yi Su Bastı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Korupark Alışveriş Merkezi'ni su bastı. O anlar amatör kameraya yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Korupark Alışveriş Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre, vatandaşlar mağaza içerisinde alışveriş yaparken bir anda su boruları patladı. Patlama sonrası alışveriş merkezi içerisi göle dönerken, o anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı. - BURSA