Kosova'da Orman Yangınına Mehmetçikten Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Kosova'da Orman Yangınına Mehmetçikten Destek

Kosova\'da Orman Yangınına Mehmetçikten Destek
27.07.2025 14:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prizren'deki orman yangınında KFOR bünyesindeki Türk askerleri yerel yetkililerle müdahalede bulundu.

Kosova'nın Prizren kentinde çıkan orman yangınına müdahaleye ülkede NATO bünyesinde görevli olan Mehmetçikte destek verdi.

Kosova'nın Prizren kentine bağlı Lubizhde ile Korisha köyleri arasında aşırı sıcakların etkisiyle orman yangını çıktı. Yangında bazı çiftlik hayvanlarının telef olurken, bölgede günlerdir etkili olan yüksek hava sıcaklıkları ve rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Vatandaşların ilk müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılan yangında can kaybı bildirilmedi.

Yangının çıktığı Lubijda bölgesine, Kosova'da 1999 yılından bu yana KFOR bünyesinde görev yapan Mehmetçikte müdahale etti. Alevlerin yerleşim alanlarına sıçramasını önlemek amacıyla Türk askerleri, yerel yetkililerle iş birliği içinde söndürme çalışmalarına katıldı.

İtfaiye ekipleri, yerel yönetimler ve güvenlik birimlerinin desteğiyle müdahale çalışmaları sürerken, yetkililer halkı aşırı sıcaklarda dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yangının kontrol altına alınması için bölgedeki tüm imkanların seferber edildiği belirtildi.

Öte yandan, polis dün Mitroviça'da otluk alanda başlayan yangını çıkaran kişiye ait güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı. Yolda yürüyen bir kişinin birkaç saniye duraklamasının ardından otluk alanı ateşe verdiği görüldü. - PRİZREN

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orman Yangını, Hava Durumu, Politika, prizren, 3-sayfa, Kosova, Tarım, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kosova'da Orman Yangınına Mehmetçikten Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dilencinin üzerinden çıkan parayı görenler gözlerine inanamadı Dilencinin üzerinden çıkan parayı görenler gözlerine inanamadı
Önce sevgilisini öldürdü sonra karısına “Seni çok seviyorum“ mesajı atıp intihar etti Önce sevgilisini öldürdü sonra karısına "Seni çok seviyorum" mesajı atıp intihar etti
İngiltere’de 221 parlamenterden Filistin’in tanınmasını talep eden mektup İngiltere'de 221 parlamenterden Filistin'in tanınmasını talep eden mektup
Alkollü sürücü: 6 Şubat depremlerini önceden bildim, kanıtlarım var Alkollü sürücü: 6 Şubat depremlerini önceden bildim, kanıtlarım var
Otobüs tıra arkadan çarptı, çok sayıda yaralı var Otobüs tıra arkadan çarptı, çok sayıda yaralı var
Köfteci Yusuf’tan tartışma yaratan karar Müşterileri ikiye bölündü Köfteci Yusuf'tan tartışma yaratan karar! Müşterileri ikiye bölündü
Suç örgütüne operasyon 21 şüpheli tutuklandı, 16.2 milyon dolarlık mal varlığına el konuldu Suç örgütüne operasyon! 21 şüpheli tutuklandı, 16.2 milyon dolarlık mal varlığına el konuldu
Yıldız futbolcunun çektiği şut kolunu kırdı Yıldız futbolcunun çektiği şut kolunu kırdı
Düğün günü ölümden döndü, kamera görüntülerini izleyen ailesi şoke oldu Düğün günü ölümden döndü, kamera görüntülerini izleyen ailesi şoke oldu
Survivor Aycan’ın Süper Lig açıklaması olay oldu Survivor Aycan'ın Süper Lig açıklaması olay oldu
Serdar Ortaç’ı yalan makinesine bağladılar, yıllar sonra Tarkan pişmanlığını anlattı Serdar Ortaç'ı yalan makinesine bağladılar, yıllar sonra Tarkan pişmanlığını anlattı

12:34
5 katlı binada yangın dehşeti 3. kattan atlayan 2 kişi betona çakıldı
5 katlı binada yangın dehşeti! 3. kattan atlayan 2 kişi betona çakıldı
12:13
Bakan Yumaklı, Bursa’daki son durumu aktardı: Kestel’de yangın sürüyor
Bakan Yumaklı, Bursa'daki son durumu aktardı: Kestel'de yangın sürüyor
12:08
Yüzde 72’si ormanla kaplı Karabük’ün son hali yürek yakıyor
Yüzde 72'si ormanla kaplı Karabük'ün son hali yürek yakıyor
11:12
Yarından itibaren karekod zorunlu oluyor Market, kasap, restoranları kapsıyor
Yarından itibaren karekod zorunlu oluyor! Market, kasap, restoranları kapsıyor
10:48
Karpuz tarlası sahibi karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu
Karpuz tarlası sahibi karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu
10:12
Süper Lig devinde Nuri Şahin sesleri
Süper Lig devinde Nuri Şahin sesleri
10:11
Yarış kızıştı İşte emekliye en yüksek promosyon veren bankalar
Yarış kızıştı! İşte emekliye en yüksek promosyon veren bankalar
09:51
MSB hastanede şehit olan 2 askerin ilk otopsi raporunu paylaştı
MSB hastanede şehit olan 2 askerin ilk otopsi raporunu paylaştı
09:51
Tarlasındaki ürüne teklif edilen fiyat üreticiyi isyan ettirdi: Markette 30 TL’ye satıyorlar
Tarlasındaki ürüne teklif edilen fiyat üreticiyi isyan ettirdi: Markette 30 TL'ye satıyorlar
09:42
Sinem Kobal Eski İmajına Geri Döndü
Sinem Kobal Eski İmajına Geri Döndü
09:27
DEM Parti’den İmralı ziyareti sonrası ilk açıklama
DEM Parti'den İmralı ziyareti sonrası ilk açıklama
09:09
Pazar yerine silahlı saldırı Rastgele ateş açtılar, çok sayıda yaralı var
Pazar yerine silahlı saldırı! Rastgele ateş açtılar, çok sayıda yaralı var
08:54
Sözleriyle evli kadınları ayağa kaldırdı: Evde kocanı karşılamadan önce...
Sözleriyle evli kadınları ayağa kaldırdı: Evde kocanı karşılamadan önce...
08:51
Altın mı, dolar mı, borsa mı İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
Altın mı, dolar mı, borsa mı? İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2025 14:25:01. #7.12#
SON DAKİKA: Kosova'da Orman Yangınına Mehmetçikten Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.