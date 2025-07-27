Kosova\'da Orman Yangınına Mehmetçikten Destek

Kosova'nın Prizren kentinde çıkan orman yangınına müdahaleye ülkede NATO bünyesinde görevli olan Mehmetçikte destek verdi.

Kosova'nın Prizren kentine bağlı Lubizhde ile Korisha köyleri arasında aşırı sıcakların etkisiyle orman yangını çıktı. Yangında bazı çiftlik hayvanlarının telef olurken, bölgede günlerdir etkili olan yüksek hava sıcaklıkları ve rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Vatandaşların ilk müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılan yangında can kaybı bildirilmedi.

Yangının çıktığı Lubijda bölgesine, Kosova'da 1999 yılından bu yana KFOR bünyesinde görev yapan Mehmetçikte müdahale etti. Alevlerin yerleşim alanlarına sıçramasını önlemek amacıyla Türk askerleri, yerel yetkililerle iş birliği içinde söndürme çalışmalarına katıldı.

İtfaiye ekipleri, yerel yönetimler ve güvenlik birimlerinin desteğiyle müdahale çalışmaları sürerken, yetkililer halkı aşırı sıcaklarda dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yangının kontrol altına alınması için bölgedeki tüm imkanların seferber edildiği belirtildi.

Öte yandan, polis dün Mitroviça'da otluk alanda başlayan yangını çıkaran kişiye ait güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı. Yolda yürüyen bir kişinin birkaç saniye duraklamasının ardından otluk alanı ateşe verdiği görüldü. - PRİZREN