Köstence Limanı'nda İnsansız Deniz Aracı Patladı

Romanya Savunma Bakanlığı, Karadeniz kıyısındaki Köstence limanında insansız deniz aracının patladığını duyurdu.

Romanya'da Köstence Limanında yerel saatle 10.30 sırasında şiddetli patlama meydana geldi. Liman tahliye edildi. Romanya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, limanda bulunan insansız deniz aracının infilak ettiği, can kaybının olmadığı ifade edildi. İnsansız deniz aracının Romanya ordusuna ait olmadığı, Rusya-Ukrayna savaşında kullanılan teçhizatlardan biri olabileceği kaydedildi.

Öte yandan, geçtiğimiz hafta Romanya'nın Ukrayna sınırına yakın Galati kentinde bir apartmana Rusya'ya ait insansız hava aracı isabet etmiş, 2 kişi yaralanmıştı. - KÖSTENCE