Kovalamaca Sonrası Kazada 73 Bin Lira Ceza - Son Dakika
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Kovalamaca Sonrası Kazada 73 Bin Lira Ceza

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Ehliyetsiz sürücü, polis kovalamacasından kaçarken kaza yaptı ve 73 bin lira ceza aldı.

13.12.2024 10:21
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Polisi peşine taktı, kaza yapınca yaya olarak kaçtı

Kovalamaca sonucu kaza yapan ehliyetsiz sürücüye 73 bin lira ceza kesildi

BURSA - Bursa'da polis ekiplerinin "Dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü ile ekipler arasında kovalamaca başladı. Yaklaşık 20 kilometre kaçan ehliyetsiz sürücü, kaza yapınca otomobili bırakıp yaya olarak kaçtı. Ehliyetsiz sürücü, ailesinin telefonla araması sonucu olay yerine gelerek ekiplere teslim oldu.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri 16 BGF plakalı otomobilden şüphelenerek Çınarönü Mahallesi'nde "Dur" ihtarında bulundu. Durum üzerine 16 BGF plakalı otomobil ekiplerden kaçmaya başladı.

20 kilometre kaçtı, kaza yaptı

Ekiplerden yaklaşık 20 kilometre kaçan ehliyetsiz sürücü, izini kaybettirmek için ara sokaklara girdi. Ara sokaklarda hızla seyreden ehliyetsiz sürücü, Yavuzselim Mahallesi İtimat Sokak üzerinden 1. Doğan Sokağa girmek isterken bir eve çarptı. Yaşanan kaza sonrası sürücü yaya şekilde ekiplerden kaçtı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ayrıca sürücünün oturduğu sokağa kaçtığı tespit edildi. Ehliyetsiz sürücünün ailesine ulaşan ekipler, ailesinden sürücünün olay yerine gelmesini istedi. Ailenin aramasıyla beraber ekiplerden kaçan Abdullah M. olay yerine geldi.

Aileler arasında tartışma çıktı

Yaşanan olay sonrası mahalleli sokağa dökülürken, aileler arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sözlü tartışma çıktı. O anlar saniye saniye kameraya yansırken, tartışma polis ekiplerince ayırıldı.

Sürücü Abdullah M., ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, araç sahibine çeşitli maddelerden toplamda 73 bin 261 lira para cezası kesildi.

Kaynak: İHA

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