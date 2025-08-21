Kovancılar\'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde çıkan ve paniğe neden olan anız yangını, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde Kovancılar'a bağlı Çınaz köyünde anız yangını çıktı. Yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. Köy sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. - ELAZIĞ