Köyceğiz\'de çatıda balyan yangında ev tamamen yandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde evin çatı katında başlayan yangın sonrası ev kullanılmaz hale geldi. Yangın sonrası evin içindeki eşyaların tamamı yandı.
Köyceğiz Yenimahalle'de çatı katında başlayan yangın sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Yangına Muğla Büyükşehir Belediyesi Köyceğiz İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sonrası yangın söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.
Yangın esnasında konutta mahsur kalan vatandaş kurtarılarak acil sağlık ekiplerine teslim edilirken, binanın çatısı, evin tüm odaları ve eşyaları tamamen yanarak zarar gördü. - MUĞLA
