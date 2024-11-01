Köyceğiz\'de Orman Yangını Çıktı, Söndürme Çalışmaları Başladı

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Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlı Otmanlar Mahallesi'nde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları başladı.

Edinilen bilgiye göre, Otmanlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarının ardından bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. - MUĞLA