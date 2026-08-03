Köyceğiz’de ormanlık alana sıçrayan yangın kısa sürede söndürüldü
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde otluk alanda başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde otluk alanda başlayan ve ormana sıçrayan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.
Köyceğiz Kavakarası Mahallesinde yangın ihbarının ardından bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü arazöz ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Otluk alanda başladığı ileri sürülen yangın ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin zamanında müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışması yapıldı.
Kaynak: İHA
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