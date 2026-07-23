Köyceğiz ilçesindeki ot yangını söndürüldü - Son Dakika
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Köyceğiz ilçesindeki ot yangını söndürüldü

Köyceğiz ilçesindeki ot yangını söndürüldü
23.07.2026 20:20  Güncelleme: 20:23
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde tarım arazisinde çıkan ot yangını, itfaiye ve orman ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde tarım arazisinde çıkan ot yangını, ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, akşam saatlerinde Köyceğiz Mahallesi'nde bulunan tarım alanında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangının Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar edilmesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazöz ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin koordineli çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede yeniden alevlenme ihtimaline karşı soğutma çalışması yapılırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Köyceğiz, İtfaiye, Tarım, Muğla, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Köyceğiz ilçesindeki ot yangını söndürüldü - Son Dakika

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