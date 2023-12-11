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Köyceğiz-Ortaca karayolunda trafik kazası: 2 ölü - Son Dakika
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Köyceğiz-Ortaca karayolunda trafik kazası: 2 ölü

Köyceğiz-Ortaca karayolunda meydana gelen trafik kazasında, İskender Yiğit yönetimindeki araç, bekleyen yolcu minibüsüne arkadan çarptı. Kazada İskender Yiğit ve Yeliz Aksoy hayatını kaybetti. Kazanın ardından karayolu tek şeritten sağlanırken, soruşturma başlatıldı.

Köyceğiz-Ortaca karayolunda trafik kazası: 2 ölü
11.12.2023 - 21:20,
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Muğla'da feci kazada otomobil hurda yığınına döndü: 2 ölü

MUĞLA - Muğla- Antalya karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza Muğla-Antalya karayolu Kocabel mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocabel yokuşunda dönüş cebinde bekleyen 48 ALB 044 plakalı yolcu minibüsüne, çok hızlı olduğu iddia edilen İskender Yiğit yönetimindeki 20 ZZ 749 plakalı araç arkadan çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, araç sürücüsü İskender Yiğit'in yanı sıra, aynı araçta bulunan Yeliz Aksoy olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden iki kişi, Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Minibüs şoförü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü

Kaza nedeniyle Muğla-Antalya karayolunda trafik kontrollü şekilde sağlanırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Köyceğiz-Ortaca karayolunda trafik kazası: 2 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Köyceğiz-Ortaca karayolunda trafik kazası: 2 ölü - Son Dakika
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