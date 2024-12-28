Köyde Kuduz Köpek Saldırısı: 6 Yaşındaki Çocuk Yaralı

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6 yaşındaki çocuğa kuduz köpek saldırısı: Köy karantinaya alındı

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Besni ilçesinde, 6 yaşındaki Ahmet Uçar sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Ağır yaralanan küçük çocuk, ilk müdahalenin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Saldırıyı gerçekleştiren köpeklerden birinin kuduz olduğu doğrulandı. Köy karantinaya alındı.

Önceki gün, Besni ilçesi Toklu köyünde sokakta yürüyen 6 yaşındaki Ahmet Uçar'a, köy içerisinde birbirleriyle kavga eden köpeklerin yanından geçerken saldırıya uğradı.

Ağır yaralanan çocuğu köylü vatandaşlar köpeklerden kurtardı. Vücudunda ve yüzünden yaralar alan çocuk 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından önce Besni Devlet Hastanesi'ne, ilk tedavisinin ardından ise Gaziantep Şehir Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Bölümü'ne sevk edildi.

Olayla ilgili konuşan ağabey Şerif Uçar, "Başıboş köpeklerin acilen toplanması gerekiyor" dedi.

"Bizim canımız yandı başka canlar yanmasın"

Yeğenim Ahmet okuldan dönerken köpek ona saldırmış. Elindeki beslenme çantasını köpeğe atıp kaçmaya çalışmış. O sırada yanına gelen 2 kişiye de köpek saldırmış. Ahmet çocuk olduğu için kendini koruyamamış. Daha sonra biz Ahmet'i hastaneye götürdük. Yüzü, gözü parçalanmış haldeydi. Kuduz olduğunu hastanede öğrendik. Bizi Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk ettiler. Yeğenimin tedavisi devam ediyor. Şu an durumu iyi fakat uzun süre tedavi devam edecek. Biz bu acıyı yaşadık, başka aileler yaşamasın. Devletimizden tüm başı boş köpeklerin toplanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipler, çocuğa saldıran köpeğin kuduz olup olmadığıyla ilgili Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ne numune gönderildi. Yapılan testler pozitif çıktı. Köpeğin kuduz olduğu belirlenince, köpekle teması olan diğer köpekler itlaf edildi.

Toklu köyü, 6 ay süreyle karantina altına alındı. Köye hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı. Köyün girişine tabela asıldı.