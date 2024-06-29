Köylü Kadınlar Yangınla Mücadele Eden Ekiplere Destek Oldu - Son Dakika
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Köylü Kadınlar Yangınla Mücadele Eden Ekiplere Destek Oldu

Bursa'nın Keles ilçesinde çıkan orman yangınında köylü kadınlar, yangınla mücadele eden ekiplere erik, kiraz, su ve ayran getirerek destek oldu. Yangın, ekiplerin gayretli çalışmaları sonucunda 1 saatte kontrol altına alındı.

29.06.2024 17:05
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Orman yangınında yürekleri serinleten görüntüler

Yangını duyan köylü kadınlar ne bulduysa yangınla mücadele eden ekiplere getirdi

Kimi kiraz, kimi su, kimi de erik getirdi

BURSA - Bursa'nın dağ ilçelerinden Keles'in Uludağ'ın güney yamaçlarını oluşturan ormanlık alanda başlayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan gayretli çalışmaları neticesinde yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Köylü kadınlar ise, yangına müdahale eden ekiplere erik, kiraz, su ve ayran getirerek yürekleri serinlettiği anlar herkesi mutlu etti.

Yangın, Keles ilçesi kırsal Çataklı Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda çıktı. Alevler kısa sürede çam ormanlarını tutuştururken ihbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler, itfaiye, Tarım A.Ş.'ye ait tankerler, havadan ise yangın söndürme helikopterleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan eş zamanlı müdahale eden ekipler ile köylüler yangını yaklaşık 1 saat sonra kontrol altına aldı.

Köylü ve ekipler el ele, evde yaptıkları ayranları getirdi

Baraklı Mahallesi'nde yaşayan köylülerden kimi kendi traktörü ile söndürme çalışmalarına destek verdi. Kimi de eline kürek alarak çalışmalara kaldı. Köylü kadınlar ise evde yaptıkları ayranlar bahçelerinden topladıkları erik ve kirazlar ile yangın bölgesine giderek ekiplere ikramda bulundu.

Eşinin de itfaiyeci olduğunu ifade eden Azime Ay, "Bende boğazları yanmıştır, dumandan etkilenmişlerdir diye kiraz ile su getirdi. Eşimde itfaiyeci. Bursa şehir merkezinde yaşıyorum. Burada kiraz bahçemiz var. Yangını duyunca yardımımız olsun diye koştuk geldik. Tüm ekiplere kiraz ve su veriyorum" dedi.

Öte yandan, yangının etkilediği ağaçlık alan dron ile havadan görüntülendi.

Yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Köylü Kadınlar Yangınla Mücadele Eden Ekiplere Destek Oldu - Son Dakika

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