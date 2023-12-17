Kozan\'da 26 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

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5 yıldır firari olan hükümlü jandarma tarafından yakalandı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde 26 yıl hapis cezasıyla aranan ve 5 yıldır firar olan hükümlü Kozan İlçe Jandarma ekiplerinin takibi ile yakalandı.

Jandarma ekipleri Kozan ilçesinde 20 ayrı dosyadan kaydı bulunan ve 26 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla 5 yıldır aranan firari hükümlü E.Y.'nin yerini tespit etti. Birçok dolandırıcılık suçundan kaydı olan hükümlünün saklandığı yeri baskın yapan jandarma ekipleri hükümlüyü yakaladı. Jandarmada işlemleri tamamlanan hükümlü önce adliyeye daha sonrada cezaevine götürüldü.