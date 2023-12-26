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Kozan'da arkadaşı tarafından öldürülen Mustafa Hakkulu son yolcuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Kozan'da arkadaşı tarafından öldürülen Mustafa Hakkulu son yolcuğuna uğurlandı

Kozan'da kaybolduktan sonra öldürülmüş halde bulunan ve arkadaşı tarafından öldürüldüğü ortaya çıkan Mustafa Hakkulu, bugün toprağa verildi. Cinayetle ilgili olarak gözaltında bulunan şüphelilerin sorgusu devam ediyor.

Kozan\'da arkadaşı tarafından öldürülen Mustafa Hakkulu son yolcuğuna uğurlandı
26.12.2023 - 22:46,
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Kozan'da arkadaşı tarafından öldürülen Mustafa Hakkulu son yolcuğuna uğurlandı

ADANA - Kozan'da kaybolduktan sonra öldürülmüş halde bulunan ve arkadaşı tarafından öldürüldüğü ortaya çıkan Mustafa Hakkulu toprağa verildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde 13 Aralık'ta kaybolduktan sonra 24 Aralık günü akşam saatlerinde Kozan'a bağlı Postkabasakal Mahallesi'nde bulunan bir dere yatağında ensesinden silahla vurulmuş halde bulunan 35 yaşındaki 3 çocuk babası tamirci Mustafa Hakkulu, bugün Kozan'a bağlı Yüksekören Köyü Narlıören Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından topağa verildi.

Hakkulu toprağa verilirken babası Mehmet Hakkulu güçlükle ayakta durdu. Hakkulu'nun kardeşleri ise göz yaşlarını tutamadı.

Mustafa Hakkulu cinayeti ile ilgili olarak cinayeti işlediğini itiraf eden İsa D. ona yardım ettiği öne sürülen Bengül G. ve Yüksel Ü.nün gözaltında sorgusu sürüyor.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kozan'da arkadaşı tarafından öldürülen Mustafa Hakkulu son yolcuğuna uğurlandı - Son Dakika


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