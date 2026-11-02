Kozan'da asayiş ve trafik denetiminde 3 kişi tutuklandı, 36 araç trafikten men edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kozan'da asayiş ve trafik denetiminde 3 kişi tutuklandı, 36 araç trafikten men edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kozan\'da asayiş ve trafik denetiminde 3 kişi tutuklandı, 36 araç trafikten men edildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde 26 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında yapılan asayiş ve trafik denetimlerinde aranan 3 kişi tutuklandı. Denetimlerde 1 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 565 fişek ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, 36 araç ile 14 motosiklet trafikten men edildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde 26 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimlerinde aranan 3 kişi tutuklanırken, silah, fişek ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Denetimlerde 36 araç ve 14 motosiklet trafikten men edildi.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla hafta boyunca denetimlerini sürdürdü. Kozan'a Güven uygulamaları kapsamında 42 noktada 430 emniyet personelinin katılımıyla şok uygulamalar gerçekleştirildi.

Denetimlerde 1 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ve 565 fişek ele geçirildi. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda ise 1,35 gram ve 50 uyuşturucu ve uyarıcı maddeye el konuldu.

Çalışmalar kapsamında, çocuğun cinsel istismarı, şantaj ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarından 1 kişi, hakaret suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi ile uyuşturucu madde kullanma, bulundurma ve ticareti suçlarından 1 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Trafik ekiplerinin denetimlerinde modifiye nedeniyle 6 araç hakkında işlem yapılırken, 102 motosiklet sürücüsüne çeşitli ihlallerden idari para cezası uygulandı. Denetimlerde 36 araç ve 14 motosiklet trafikten men edildi.

İlçede vatandaşların huzurunu bozan saygısız araç kullanımı, yüksek sesle müzik ve abartı egzoz ihlallerine yönelik çalışmalarda ise 21 araca toplam 366 bin 33 TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA
Motosiklet3. SayfaGüncelTrafikAsayişKozanAdanaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Seren Serengil mirasını kime bırakacağını açıkladı Tek bir şartı var Seren Serengil mirasını kime bırakacağını açıkladı! Tek bir şartı var
Trabzonlu genç kız gün masası hazırladı Görenler şaşırdı Trabzonlu genç kız gün masası hazırladı! Görenler şaşırdı
4 ilde ulaşımı değiştirecek dev proje Mesafe 2 saat 15 dakikaya inecek 4 ilde ulaşımı değiştirecek dev proje! Mesafe 2 saat 15 dakikaya inecek
Aynı adamla iki kez evlendi İkisinde de sonu aynı oldu Aynı adamla iki kez evlendi! İkisinde de sonu aynı oldu
Bahçeli’nin önerdiği 19 ilçe il olursa hangi plaka kodlarını alacak Bahçeli'nin önerdiği 19 ilçe il olursa hangi plaka kodlarını alacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Aşkım, sevdam“ dediği şehirde rüzgar terse döndü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği şehirde rüzgar terse döndü
15:06
Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi Fener taraftarı kahroldu
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fener taraftarı kahroldu
14:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gökyüzünde dikkat çeken mesaj Azerbaycan halkına ve Aliyev’e seslendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gökyüzünde dikkat çeken mesaj! Azerbaycan halkına ve Aliyev'e seslendi
14:48
EYT’yi kıl payı kaçıranlar için yeni umut Peki teklif kimleri kapsıyor İşte detaylar
EYT'yi kıl payı kaçıranlar için yeni umut! Peki teklif kimleri kapsıyor? İşte detaylar
14:36
Fenerbahçe’nin stadı önünde ilginç anlar Hoca sitem etti
Fenerbahçe'nin stadı önünde ilginç anlar! Hoca sitem etti
14:28
20 yıl sonra buluştular Arda Turan’ın değişimi şaşırttı, Carrusca aynı
20 yıl sonra buluştular! Arda Turan'ın değişimi şaşırttı, Carrusca aynı
14:13
Emir Sarıgül’ün iddiaları sonrası Özgür Özel için düğmeye basıldı
Emir Sarıgül'ün iddiaları sonrası Özgür Özel için düğmeye basıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2026 15:09:39. #7.13#
SON DAKİKA: Kozan'da asayiş ve trafik denetiminde 3 kişi tutuklandı, 36 araç trafikten men edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android