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Kozan'da bulutta çocuk yüzü belirdi

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde bulutta çocuk yüzü belirmesi görenleri hayrete düşürdü.

Kozan'a bağlı Karacaoğlan Mahallesinde cep telefonu ile görüntülenen bulutta oluşan çocuk yüzü dikkat çekti. Yağmur beklentisi ile gökyüzünü izleyen Faruk Yiğenoğlu bulutta oluşan çocuk siluetini fark ettiğini ifade ederek " Günlerdir aşırı sıcaktı. Bugünde kara bulutlar geldi şehri kapladı. Yağmur yağar mı ' diye balkondan bakarken bulutlarda çocuk silueti gördüm. Bir an aklıma Gazzeli çocuklar geldi ve burukluk hissetim. Yağan yağmurda bu çocukların göz yaşları olabilir mi' bize bir ders gibi" dedi.

Bir süre sonra bulutta oluşan çocuk yüzü dağıldı.