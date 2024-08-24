Kozan'da domates yüklü kamyonet devrildi, sürücü hafif yaralandı

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Adana'nın Kozan ilçesinde domates yüklü kamyonetin devrildiği kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kozan- Ceyhan karayolu Avcılar mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki domates yüklü kamyonetin lastiği patladı. Lastiğin patladığı tarafa yatık giden kamyonet bir süre sonra devrildi. Sürücünün hafif şekilde yaralandığı kazada kamyonetteki domatesler yola saçıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Karayolu görevlileri yolu temizleme çalışması başlattı.

Öte yandan, kamyonetin lastiğinin patladığı sırada arkadan gelen araçtakiler ise bu anları cep telefonuyla kaydetti. - ADANA