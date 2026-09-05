Kozan'da engelli adamı darbeden şüpheli gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı - Son Dakika
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Kozan'da engelli adamı darbeden şüpheli gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı

Kozan\'da engelli adamı darbeden şüpheli gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı
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Adana'nın Kozan ilçesinde 55 yaşındaki duyma ve konuşma engelli Muhammed S.'yi darbettiği iddia edilen 19 yaşındaki C.D., gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Olayın ardından ailesinin şikayeti üzerine yakalanan şüpheli, ifadesinin ardından savcılıkça salıverildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde duyma ve konuşma engelli adamı darbeden 19 yaşındaki şüpheli, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Olay, 2 Eylül Perşembe günü Kozan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Feke ilçesine bağlı Suçatı Mahallesi'nde yaşayan ve yüzde 45 duyma ve konuşma engelli 55 yaşındaki Muhammed S., erzak ve alışverişi yapmak için Kozan'a geldi. Muhammed S., alışverişin ardından darbedilmiş halde Feke'ye döndü.

Ailesi, Muhammed S.'nin yüzünde ve göz çevresinde darp izleri olduğunu görünce hemen hastaneye götürüp darp raporu aldı. Muhammed S., acil serviste yapılan kontrollerinin ardından taburcu edildi.

Muhammed S.'nin ailesinin yaptığı başvuru üzerine Kozan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen çalışma kapsamında 19 yaşındaki şüpheli C.D., Türkeli Mahallesi Feke Caddesi'nde yakalandı. Şüpheli, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Kozan, Adana, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kozan'da engelli adamı darbeden şüpheli gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kozan'da engelli adamı darbeden şüpheli gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı - Son Dakika
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