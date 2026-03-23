Kozan\'da Güven Uygulaması: 2 Tutuklama

Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen "Kozan'a Güven" uygulamasında çok sayıda denetim yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalanarak tutuklandı.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 16-23 Mart 2026 tarihleri arasında "Kozan'a Güven" uygulaması kapsamında denetimler gerçekleştirildi. 40 ayrı noktada toplam 271 emniyet personelinin katılımıyla yapılan uygulamalarda asayiş ve trafik kontrolleri yapıldı.

Denetimlerde 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirilirken, modifiye nedeniyle 3 araca işlem uygulandı. Ayrıca 39 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden idari para cezası kesildi. Kontrollerde 11 araç ile 8 motosiklet trafikten men edildi.

Uygulamalarda 49,95 gram uyuşturucu/uyarıcı madde ele geçirilirken, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan, "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak" suçundan 6 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi ile "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan aranan 1 kişi yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ADANA