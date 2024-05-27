ADANA (İHA) – Adana'nın Kozan ilçesinde hafif ticari aracın motor bölümüne giren yavru kediyi CANKUR ekibi kurtardı.
Kozan ilçesinde hafif ticari aracın motor bölümünden kedi sesi geldiğini fark edenler CANKUR ekiplerine haber verdi. Aracın başına gelen CANKUR ekibi kediyi motor kısmından kurtarmak için dakikalarca uğraştı.
Yavru kedi CANKUR ekiplerinin çalışması ile kurtarıldı. - ADANA
Son Dakika › 3.Sayfa › Kozan'da hafif ticari aracın motorunda mahsur kalan yavru kedi CANKUR ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?