Kozan\'da Kayalıklardan Düşen Yaralı Kurtarıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde devriyeye çıkan orman ekipleri, kayalıklardan düşerek yaralanan kişiyi kurtardı.

Akdam Orman İşletme Şefliği ekipleri, rutin devriye görevi sırasında kayalık alanda yaralı halde bulunan bir şahsı fark etti. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren ekipler, sağlık görevlileri olay yerine gelen kadar yaralı vatandaşa ilk müdahaleyi yaptı. Orman personeli, zorlu arazideki yaralıyı güvenli şekilde sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan şahıs tedavi altına alındı. - ADANA