Kozan'da Motosiklet Sürücüleri Kurallara Uymayanlardan Rahatsız - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kozan'da Motosiklet Sürücüleri Kurallara Uymayanlardan Rahatsız

Kozan\'da Motosiklet Sürücüleri Kurallara Uymayanlardan Rahatsız

Adana'nın Kozan ilçesinde yapılan denetimlerde motosiklet sürücüleri kurallara uymayan sürücülerden rahatsızlığını dile getirerek, denetimlerin sıkı bir şekilde devam etmesini talep etti. Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, ilçede abartı egzoz ve kurallara uymayan sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi. Göç yolundaki denetimde kask, ehliyet ve motosikletinde eksik bulunmayan Yasin Kuzey isimli sürücü, trafik denetimlerinden memnun olduklarını söyledi. Trafik ekipleri ise halkın huzur ve güvenliği için çevreyi rahatsız eden motosiklet ve motorlu bisikletlerin yalnızca idari yaptırımla değil, 2024 yılı tutarlarına göre ehliyetsiz araç kullanımının 12 bin 977 TL, teknik değişiklik yapmanın 6 bin 439 TL olduğunu belirterek, idari para cezası göz önünde bulundurulduğunda sürücülerin, işletmelerin ve ailelerin de bizzat dahil olduğu duyarlılık ile trafik sorununun çözüleceğini dile getirdiler. Bu yılın ilk 5 ayında motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik yapılan denetimlerde bin 508 motosiklet kontrol edildi. Denetimlerde 130 kişiye ehliyetsiz veya yetersiz ehliyetle araç kullanmaktan, 189 sürücüye kask takmamaktan, 22 araca teknik değişiklik, abartı egzozdan, 9 araca duman-gürültü çıkarmaktan, 102 sürücüye diğer maddelerden olmak üzere toplam 456 araca cezai işlem uygulanırken, 80 motosiklet ve motorlu bisiklet tipi araç trafikten men edildi.

16.05.2024 10:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde yapılan denetimlerde motosiklet sürücüleri kurallara uymayan sürücülerden rahatsızlığını dile getirerek, denetimlerin sıkı bir şekilde devam etmesini talep etti.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, ilçede abartı egzoz ve kurallara uymayan sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi. Göç yolundaki denetimde kask, ehliyet ve motosikletinde eksik bulunmayan Yasin Kuzey isimli sürücü, trafik denetimlerinden memnun olduklarını söyledi. Bir motosiklet sürücüsü olarak gece kendisinin de motosiklet sürücüleri tarafından rahatsız edildiğini ifade eden Kuzey, "Bu sistemden çok memnunuz. Motosiklette en önemli şey tedbir. Bir motosikleti herkes sürer ama tedbirli olamaz. Abartı egzoz ben de sürdüm ama insanlar hoş şeyler söylemiyor" diye konuştu.

Trafik ekipleri ise halkın huzur ve güvenliği için çevreyi rahatsız eden motosiklet ve motorlu bisikletlerin yalnızca idari yaptırımla değil, 2024 yılı tutarlarına göre ehliyetsiz araç kullanımının 12 bin 977 TL, teknik değişiklik yapmanın 6 bin 439 TL olduğunu belirterek, idari para cezası göz önünde bulundurulduğunda sürücülerin, işletmelerin ve ailelerin de bizzat dahil olduğu duyarlılık ile trafik sorununun çözüleceğini dile getirdiler.

Öte yandan, bu yılın ilk 5 ayında motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik yapılan denetimlerde bin 508 motosiklet kontrol edildi. Denetimlerde 130 kişiye ehliyetsiz veya yetersiz ehliyetle araç kullanmaktan, 189 sürücüye kask takmamaktan, 22 araca teknik değişiklik, abartı egzozdan, 9 araca duman-gürültü çıkarmaktan, 102 sürücüye diğer maddelerden olmak üzere toplam 456 araca cezai işlem uygulanırken, 80 motosiklet ve motorlu bisiklet tipi araç trafikten men edildi. - ADANA

Kaynak: İHA

Motosiklet, trafik, Adana, Kozan, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kozan'da Motosiklet Sürücüleri Kurallara Uymayanlardan Rahatsız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:19 “Oy verir misiniz“ diye soruldu Ağıralioğlu’nu parti kurmaktan vazgeçirecek anket "Oy verir misiniz?" diye soruldu! Ağıralioğlu'nu parti kurmaktan vazgeçirecek anket
10:09 Emniyeti sarsan sorular Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı Emniyeti sarsan sorular! Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı?
08:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yanlış aday yüzünden kaybettik“ diyerek 2 ili işaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yanlış aday yüzünden kaybettik" diyerek 2 ili işaret etti
07:57 AK Parti grubunda gergin anlar Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti AK Parti grubunda gergin anlar! Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti
07:18 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı
10:52 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu
10:46 DolarTL 32,22 seviyesinden işlem görüyor Dolar/TL 32,22 seviyesinden işlem görüyor
10:10 Bomba iddia Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş’a transfer oluyor Bomba iddia! Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş'a transfer oluyor
10:01 Polisten uyuşturucu isterken yakayı ele veren Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ından ilk paylaşım Polisten uyuşturucu isterken yakayı ele veren Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ından ilk paylaşım
10:01 Beşiktaş’ta yeni teknik direktör kim olacak İşte ağır basan isim Beşiktaş'ta yeni teknik direktör kim olacak? İşte ağır basan isim
09:41 Tadilattaki binada doğal gaz patlaması 1 işçi yaralandı Tadilattaki binada doğal gaz patlaması! 1 işçi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2024 11:04:14. #1.13#
SON DAKİKA: Kozan'da Motosiklet Sürücüleri Kurallara Uymayanlardan Rahatsız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement