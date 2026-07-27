Kozan'da Patlayıcı Madde Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kozan'da Patlayıcı Madde Ele Geçirildi

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Adana'nın Kozan ilçesinde durdurulan araçta 4 parça patlayıcı madde ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan otomobilde kullanıma hazır 4 parça patlayıcı madde ele geçirildi.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 20-27 Temmuz 2026 tarihleri arasında "Kozan'a Güven" uygulamaları kapsamında ilçe genelinde geniş çaplı denetimler gerçekleştirildi. Toplam 415 polisin katılımıyla 83 farklı noktada gerçekleştirilen şok uygulamalarda, motosikletli trafik polisleri ile asayiş ekipleri şüphe üzerine seyir halindeki bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada kullanıma hazır 4 parça patlayıcı madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli, 'tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi' suçundan sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı. Denetimlerde ayrıca 3 ruhsatsız tüfek ile 19 fişek ele geçirildi.

Narkotik ekiplerinin çalışmalarında ise 28,75 gram ve 52 adet uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen 1 şüpheli gözaltına alınırken, kasten yaralama suçundan aranan 2 kişi de yakalandı.

Öte yandan, Kozan İlamat ve İnfaz Bürosunca hakkında 6 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olduğu belirlenen 1 hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

69 motosiklet sürücüsüne ceza

Trafik denetimlerinde modifiyeli olduğu belirlenen 5 araca işlem yapılırken, çeşitli trafik kurallarını ihlal eden 69 motosiklet sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Denetimlerde 15 otomobil ile 10 motosiklet trafikten men edildi.

Halkın huzurunu bozan yüksek sesli müzik, abartı egzoz ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araç kullanımına yönelik denetimlerde ise 13 araca toplam 39 bin TL idari para cezası kesildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Kozan, Adana, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kozan'da Patlayıcı Madde Ele Geçirildi - Son Dakika

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