Hayır panayırında tavuk döner yiyen öğrenciler, bir süre sonra rahatsızlanarak hastaneye başvurdu. Adana'nın Kozan ilçesinde yaşanan olayın ardından polis ve tarım müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

ÖĞLE SAATLERİNDE RAHATSIZLANDILAR

Olay, Kozan ilçesindeki Şehit Cengiz Eroğlu Ortaokulunda öğle saatlerinde ortaya çıktı. Okulda eğitim gören 9 öğrencide mide bulantısı ve kusma şikayetleri başladı. Rahatsızlanan öğrenciler, yaşadıkları sağlık sorunlarını okul yönetimine bildirdi. Öğrencilerin rahatsızlanmasına neden olan durumun belirlenmesi için yapılan ilk değerlendirmede, çocukların bir öğrenci yurdunun bahçesinde düzenlenen hayır etkinliğine katıldıkları tespit edildi.

HAYIR PANAYIRINDA TAVUK DÖNER YEMİŞLER

Yapılan incelemede, rahatsızlanan öğrencilerin hayır panayırında tavuk döner yedikleri belirlendi. Etkinlikte yemek yiyen öğrencilerde bir süre sonra çeşitli sağlık şikayetleri ortaya çıktı. Mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı yaşayan öğrenciler, Kozan Devlet Hastanesine başvurdu. Öğrencilerin aynı etkinlikte tavuk döner yemiş olması, gıda zehirlenmesi şüphesini beraberinde getirdi.

HASTANEYE BAŞVURAN ÖĞRENCİ SAYISI 25'E YÜKSELDİ

İlk aşamada Şehit Cengiz Eroğlu Ortaokulunda 9 öğrencinin rahatsızlandığı belirlenirken ilerleyen süreçte hastaneye başvuran öğrenci sayısı arttı. Benzer şikayetler yaşayan diğer öğrencilerin de sağlık kuruluşuna başvurmasıyla hastaneye giden öğrenci sayısı 25'e yükseldi. Kozan Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumları değerlendirildi.

ÖĞRENCİLERİN TAMAMI TABURCU EDİLDİ

Hastaneye mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle başvuran 25 öğrencinin tedavileri tamamlandı. Öğrencilerin tamamı tedavilerinin ardından taburcu edildi. Çocukların rahatsızlanmasına neden olan durumun kesin olarak belirlenmesi için inceleme başlatılırken olayın gıda zehirlenmesinden kaynaklanıp kaynaklanmadığına ilişkin henüz kesin bir açıklama yapılmadı.

SAVCILIK TALİMAT VERDİ, EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Çok sayıda öğrencinin aynı etkinlikte yemek yedikten sonra rahatsızlanması üzerine ilgili kurumlar harekete geçti. Savcılığın talimatıyla Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine başlatılan incelemenin sonucunda öğrencilerin rahatsızlanmasına neden olan durumun belirlenmesi bekleniyor.