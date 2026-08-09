Kozan\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde otobüs, hafif ticari araç ve traktörün karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Kozan-Kadirli karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Göller Yaylası'ndaki şenlikten Osmaniye'ye dönen Osmaniye Mehteran Takımı'nı taşıyan Ahmet K. yönetimindeki otobüs; Kadirli istikametine seyir halindeyken karşı yönden gelen Kenan S. idaresindeki 07 BBP 06 plakalı hafif ticari araç ile aynı yönde ilerleyen mısır koçanı yüklü Erdoğan A. yönetimindeki 01 BOT 92 plakalı traktörün bulunduğu bölgede sollama yapmak istedi.

Bu sırada karşı yönden gelen otobüsü fark eden hafif ticari araç sürücüsü Kenan S., çarpışmayı önlemek amacıyla manevra yaptı. Manevra sırasında hafif ticari araç, önünde seyreden traktöre arkadan çarptı. Otobüs ise sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına savruldu.

Kazada hafif ticari araç sürücüsü Kenan S. ile araçta bulunan Buğrahan U. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan Kozan-Kadirli karayolu, ekiplerin çalışmalarının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.