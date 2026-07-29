Kozan\'da Trafik Kazası: Cip Şarampole Yuvarlandı

Adana'nın Kozan ilçesinde traktöre çarpan cipin şarampole yuvarlandığı trafik kazası güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazada cipte bulunan 4 kişi hafif yaralanırken, traktör sürücüsü ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Kaza, Kozan ilçesine bağlı Bucak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serdar Uçak (47) idaresindeki cip, sol tarafa manevra yapan B.A. yönetimindeki traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan cip şarampole yuvarlandı.

Kazada cipte bulunan 4 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan yaralıların taburcu edildiği öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde cipin traktöre çarpıp şarampole savrulduğu, kazanın ardından traktör sürücüsünün kısa süre şok yaşadığı ve traktörü bırakarak olay yerine doğru koştuğu görüldü.

Kazayla ilgili gözaltına alınan traktör sürücüsü B.A., jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.