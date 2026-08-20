Kozan'da Trafik Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Kozan'da Trafik Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Kozan\'da Trafik Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı
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Adana'nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, elektrik direğine çarparak bahçeye daldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkan Tofaş marka otomobil, elektrik direğine çarpıp bir bahçeye daldı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobil kullanılamaz hale gelirken, direk yan yattı. Kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Kozan-Adana karayolu Mansurlu Kavşağı'nda saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Davut Z. idaresindeki 01 AEM 887 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptıktan sonra bahçeye daldı. Çarpmanın şiddetiyle araç adeta hurdaya döndü. Elektrik direği ise çarpmanın etkisiyle yan yattı.

Kazada ağır yaralanan sürücü Davut Z., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede ilk müdahalesi yapılan sürücü, Adana'daki bir hastaneye sevk edildi.

Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Trafik, Kozan, Adana, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kozan'da Trafik Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı - Son Dakika

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