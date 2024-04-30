Kozan'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kozan'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Kozan\'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Mehmet Işık yönetimindeki otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada Sevim Bozgüney hayatını kaybederken, sürücü Mehmet Işık ve eşi Fatma Işık yaralandı. Yaralılar Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

30.04.2024 14:14
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Adana'nın Kozan ilçesinde meydana trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Kozan'da Mehmet Işık yönetimindeki 80 FR 564 plakalı otomobil, Adana istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan Sevim Bozgüney hayatını kaybederken, sürücü Mehmet Işık ile birlikte yanında bulunan eşi Fatma Işık yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Kozan Devlet Hastanesi acil servisine kaldırdı. Jandarma ekipleri, bir kişinin öldüğü iki kişinin yaralandığı trafik kazası ile ilgili inceleme başlattı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kozan'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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