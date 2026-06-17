Araçların motoruna giren kedi, itfaiyeyi seferber etti

Adana'nın Kozan ilçesinde iki ayrı otomobilin motor kısmına giren yavru kedi, itfaiyenin uzun uğraşlarıyla kurtarıldı.

Olay, Kozan ilçesi Andıl Caddesi'nde meydana geldi. Otomobilin motor kısmından gelen kesi sesini fark eden Hayriye Paşaoğlu, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler aracın motor kısmındaki yavru kediyi tespit etti. Ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan yavru kedi, bu kez Hayriye Paşaoğlu'nun eşi Tahir Paşaoğlu'na ait otomobilin motor kısmına girdi. Sıcak havada uzun süre uğraş veren itfaiye ekipleri, kediyi ikinci araçtan da çıkarmayı başardı.

Bu kez de havalandırmaya kaçtı

Kurtarıldıktan sonra paniğe kapılan yavru kedi, yakındaki bir iş yerinin havalandırma borusuna girdi. Bunun üzerine ekipler, kediyi bulunduğu noktadan da güvenli şekilde çıkardı. İtfaiye ekiplerince zarar görmeden kurtarılan yavru kedi, güvenli bir alana bırakıldı.

Tahir Paşaoğlu, eşinin dikkati sayesinde kedinin ilk olarak fark edildiğini, ardından itfaiye ekiplerinin özverili çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldığını ancak daha sonra kendi aracının motor kısmına kaçtığını belirterek, "Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine teşekkür ederiz. Kediyi uzun uğraşlar sonucu kurtardılar. Yavru kedi galiba bizim araçları sevdi" dedi. - ADANA