Kredi Kartı Hırsızlığı: 3 Genç Alışveriş Yaptı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir vatandaşın düşürdüğü kredi kartını bulan 3 genç, kart sahibine ulaşmak yerine kartı kullanarak alışveriş yaptı. O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansırken, kart sahibi şahıslardan şikayetçi oldu.

Olay, dün Orhangazi'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir vatandaş cebindeki kredi kartının yerinde olmadığını fark etti. Bir süre kartını arayan ancak bulamayan vatandaş, mağduriyet yaşamamak için bankayı arayarak kartını iptal ettirdi. Daha sonra hesap hareketlerini kontrol eden vatandaş, kartıyla bilgisi dışında iki ayrı alışveriş yapıldığını gördü. Bunun üzerine alışverişlerin gerçekleştirildiği iş yerlerini tespit eden kart sahibi, işletmelere giderek güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Kamera görüntülerinde, genç yaştaki 3 kişinin buldukları kredi kartıyla alışveriş yaptığı ortaya çıktı. Şahısların iş yerindeki rahat tavırları ve alışveriş anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Yaşanan olayın ardından kart sahibi, görüntülerle birlikte Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şahıslardan şikayetçi oldu.

Polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtları doğrultusunda kartı kullanan kişilerin kimliklerinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA