Kredi Vaadiyle Dolandırıcılık: İki Kişi Tutuklandı

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Antalya'nın Demre ilçesinde vatandaşlara kredi çıkarma vaadi ile komisyon aldıkları tespit edilen Demre Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı ve yöneticisi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Demre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "irtikap ve nitelikli dolandırıcılık" suçuna yönelik yapılan projeli çalışmalarda Demre Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı H.K. ve yöneticisi B.E.'nin vatandaşlara kredi çıkarma vaadi ile komisyon aldıklarını tespit etti.

Yakalanan H.K. ile B.E. isimli şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. - ANTALYA