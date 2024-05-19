Kreş Müdürü Çocuklara Uyguladığı Şiddetle Tutuklandı

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Kreş müdürünün çocuklara uyguladığı şiddet kamerada

Çocuklara şiddet uygulayan kreş müdürü tutuklandı

ANTALYA - Antalya'da kreşteki çocuklara şiddet uygulayan ve bu anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedilen bakımevi müdürü tutuklandı.

14 Mayıs tarihinde Finike ilçesine bağlı Kum Mahallesi'nde baba S.C.A, aynı mahallede bulunan özel gündüz bakımevine giden kızı İ.A'nın, kreş müdürü Ö.Ü. tarafından darp edildiği iddiasıyla Jandarma'ya başvurarak şikayetçi oldu. İ.A.'nın Finike Devlet Hastanesi'nde yapılan muayenesi neticesinde darp raporu verildi.

O anlar güvenlik kamerasında

Finike Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla Finike Merkez Karakol Komutanlığının yürüttüğü çalışma sonucunda, doktor raporu, tanık beyanları ve kamera görüntüleri dikkate alınarak kreş müdürü Ö.Ü. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Kreşin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kreş müdürü Ö.Ü'nün bir kız ve bir erkek çocuğa şiddet uyguladığı anlar kaydedildi.