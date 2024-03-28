Kripto para borsası FTX'in kurucusu ve eski CEO'su Sam Bankman-Fried, dolandırıcılık ve kara para aklamaktan suçlu bulunmasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. - NEW YORK
Son Dakika › 3.Sayfa › FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
Banu Parlak, borçlu olduğu bir dosyayla ilgili gittiği Küçükçekmece Adliyesinde icra memuruyla tartıştı. Adliyeyi birbirine kattan Parlak, savcı tarafından ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Banu Parlak'ın köpeği, komşusunun köpeğini parçalayarak öldürmüştü.
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