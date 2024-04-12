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Yalnız yaşayan 65 yaşındaki kronik böbrek hastası kadın, evinde ölü bulundu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yalnız yaşayan 65 yaşındaki böbrek hastası kadın evinde ölü bulundu. Komşularının kokudan dolayı ihbarda bulunduğu ve yalnız yaşayan kadının ailesinin Ordu'da yaşadığı öğrenildi.

Olay, Gebze ilçesinde Ulus Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2145.Sokak üzerinde oturan mahalle sakinleri, çevreye yayılan koku nedeniyle polis ekiplerine durumu bildirdi. Mahallede yayılan kötü kokunun, dairesinde yalnız yaşayan 65 yaşındaki böbrek hastası Hanife Yavaş'ın evinden geldiği tespit edildi. Eve çilingir yardımıyla giren ekipler, 65 yaşındaki Yavaş'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Kronik böbrek hastası olduğu öğrenilen Hanife Yavaş'ın son dönemde sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği öğrenildi. Evinde yalnız yaşayan yaşlı kadının ailesinin Ordu ve Denizli'de yaşadığı öğrenildi.

Bir haftadır ölü olduğu tahmin edilen Yavaş'ın ölümüyle ilgili detaylı inceleme başlatıldı.