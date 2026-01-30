Yakınlarının haber alamadığı kadın yatağında baygın bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Yakınlarının haber alamadığı kadın yatağında baygın bulundu

Yakınlarının haber alamadığı kadın yatağında baygın bulundu
30.01.2026 20:06  Güncelleme: 20:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde yakınlarının haber alamadığı S.T. isimli kadın, evinde baygın halde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yakınlarının bir süredir haber alamadığı kadın, yatağında baygın halde bulundu. Kronik rahatsızlıkları bulunduğu öğrenilen kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Orta Mahalle 205 sokak üzerinde bulunan bir apartmanda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın en üst katında ikamet eden S.T. isimli kadından bir süredir haber alamayan yakınları sağlık durumundan şüphe ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri merdivenli araç marifeti ile evin balkonundan içeriye girdi. Evde yapılan aramalarda S.T. yatağında baygın halde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. S.T.'nin kronik hastalıklarının bulunduğu ve bu yüzden baygınlık geçirdiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Durum, Güvenlik, 3. Sayfa, Aydın, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yakınlarının haber alamadığı kadın yatağında baygın bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Türk askeri Gazze’de olmayacak“ diyen Netanyahu’ya Bakan Fidan’dan yanıt "Türk askeri Gazze'de olmayacak" diyen Netanyahu'ya Bakan Fidan'dan yanıt
İzmir’de sağanak ve fırtına hayatı felç etti: Sel suları araçları sürükledi İzmir'de sağanak ve fırtına hayatı felç etti: Sel suları araçları sürükledi
Nesimi’nin kayıp eserleri ortaya çıktı Nesimi'nin kayıp eserleri ortaya çıktı
Teknik arıza çıktı Beşiktaş’ın yeni transferi Asllani, İstanbul’a gelemiyor Teknik arıza çıktı! Beşiktaş'ın yeni transferi Asllani, İstanbul'a gelemiyor
Cemaat namazdayken çatı çöktü Köy halkı yardıma koştu Cemaat namazdayken çatı çöktü! Köy halkı yardıma koştu
İran, Umman Denizi ve Hint Okyanusu’nda Çin ve Rusya ile askeri tatbikat yapacak İran, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda Çin ve Rusya ile askeri tatbikat yapacak

19:31
Sydney Sweeney aşk kriterini açıkladı: Paraşüt atlayacak kadar cesur olsun
Sydney Sweeney aşk kriterini açıkladı: Paraşüt atlayacak kadar cesur olsun
19:24
Antalya’da Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı
Antalya'da Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı
18:09
Sele teslim olan Mersin’den korkutan görüntüler
Sele teslim olan Mersin'den korkutan görüntüler
18:05
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı
17:34
İran’a saldırı ihtimali artıyor Trump, bölgeye bir destroyer daha gönderdi
İran'a saldırı ihtimali artıyor! Trump, bölgeye bir destroyer daha gönderdi
16:58
İran, Avrupa Birliği ülkelerinin ordularını ’terörist’ ilan edecek
İran, Avrupa Birliği ülkelerinin ordularını 'terörist' ilan edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 20:08:40. #.0.5#
SON DAKİKA: Yakınlarının haber alamadığı kadın yatağında baygın bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.