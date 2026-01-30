Yakınlarının haber alamadığı kadın yatağında baygın bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde yakınlarının bir süredir haber alamadığı kadın, yatağında baygın halde bulundu. Kronik rahatsızlıkları bulunduğu öğrenilen kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Orta Mahalle 205 sokak üzerinde bulunan bir apartmanda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın en üst katında ikamet eden S.T. isimli kadından bir süredir haber alamayan yakınları sağlık durumundan şüphe ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri merdivenli araç marifeti ile evin balkonundan içeriye girdi. Evde yapılan aramalarda S.T. yatağında baygın halde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. S.T.'nin kronik hastalıklarının bulunduğu ve bu yüzden baygınlık geçirdiği öğrenildi. - AYDIN