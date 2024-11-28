Kuaför Dükkanında Cinsel İstismar İddiası - Son Dakika
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Kuaför Dükkanında Cinsel İstismar İddiası

Kuaför Dükkanında Cinsel İstismar İddiası

15 yaşındaki kız çocuğu, kuaför sahibi tarafından cinsel istismara uğradığını iddia etti.

28.11.2024 10:32
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Kocaeli'de 15 yaşındaki lise öğrencisinin çırak olarak başladığı kuaför dükkanının sahibi tarafından cinsel istismara uğradığı iddia edildi. Tutuklu sanık, kızın yaşını 17 olarak bildiğini ve rızasıyla birliktelik yaşadıklarını söyledi.

Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki lise öğrencisi Z.E.Y'nin, çırak olarak başladığı kuaför dükkanında iş yeri sahibi E.B. (34) tarafından defalarca zorla cinsel birliktelik yaşadığı iddia edildi. Bunu öğrenen aile, kızları ile birlikte polis karakoluna giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, E.B'yi gözaltına aldı. İfadesi alınan E.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Rızasıyla birlikte olduk"

"Reşit olmayanla cinsel ilişki" suçundan açılan davanın ilk duruşması, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Duruşmaya tutuklu sanık E.B., avukatı Ceren Terzioğlu, mağdur kızın ailesi ile avukatı Kubilay Akkan katıldı. Mağdur Z.E.Y. ise adli görüşme odasından (AGO) duruşmaya katıldı.

Savunması için söz hakkı verilen E.B., "Evliyim, bir oğlum var. Bayan kuaförüyüm. Z.E.Y'nin 17 yaşında olduğunu biliyorum. Kendisinin rızasıyla defalarca birlikte olduk. Kendisine karşı herhangi zorlama veya tehdit içerikli bir şeyim olmamıştır. Tahliye ve beraatimi istiyorum. İlişki görüntüsünü Z.E.Y. benim telefonumdan kendisi çekti. Şubat ayında ilk kez birliktelik yaşadık. Bana ait iş yerinde birlikte olduk. Z.E.Y. benim çalışanımdır. Yanımda sigortalı öğrenci konumunda çıraktı. Z.E.Y'nin başkaları ile uygunsuz mesajlaşmalarını yakalayınca ayrıldım. Z.E.Y'ye ilişkimizin devam edemeyeceğini söyleyince benden şikayetçi olmuş. Suçsuzum, kendi isteğiyle birliktelik yaşadım, beraat ve tahliyemi istiyorum" dedi.

"Sanık bir anlık gafletle yaptığını söyledi ve özür diledi"

Mağdur Z.E.Y., "Lise döneminde annem ile babam ayrılma aşamasındaydı. Sanığın kuaför dükkanında uzunca süre çalıştım. Bir gün akşam temizliği yapıp çıkarken sanık bana 'Yarın erken gel dükkanı temizleyeceğiz' dedi. Dükkanı yeni temizlediğimi söyledim. 'Gel sana göstereceğim nereyi temizleyeceğini' dedi. Ben sabah işe geldikten sonra o da geldi. Bulaşıkları yıkadıktan sonra sanık benimle zorla birlikte oldu. Sanık bir anlık gafletle yaptığını söyledi ve özür diledi. Ancak benimle defalarca zorla birliktelik yaşadı. Beni tehdit ettiği için kimseye bir şey diyemedim. Sanık bana, 'Şikayet edersen benimle isteyerek birlikte olduğunu söyler, seni rezil ederim. 5,6 ay yatar çıkarım' dedi. Sanıktan şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

Mahkeme başkanının, "Zorlama olmadan rızanla birlikte olduğuna dair görüntüler var. Buna ne diyorsun?" sorusunu ise Z.E.Y., "Sanık bana telefonunu vererek video çekmemi, videoda gülmemi yoksa herkese söyleyeceğini dile getirdi" şeklinde yanıtladı.

"Kızım isteyerek sanıkla cinsel birliktelik yaşamış olabilir"

Sanıktan şikayetçi olduğunu dile getiren Z.E.Y'nin annesi P.Y., "Eşimle ayrılma aşamasında olduğumuz dönem kızım sanığa duygusal bir şeyler hissetmiş olabilir. Kızım isteyerek sanıkla cinsel birliktelik yaşamış olabilir ancak anladığım kadarıyla sanık kızımı, 'Evleneceğiz, dükkanları üstüne yapacağım' diye kandırmış. Kızım 15 yaşındadır, şikayetçiyim" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kuaför Dükkanında Cinsel İstismar İddiası - Son Dakika

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