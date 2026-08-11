Kuaförden sınırları zorlayan tıraş: Çekici kasasında saç kesimi, hem de hareket halindeyken - Son Dakika
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Kuaförden sınırları zorlayan tıraş: Çekici kasasında saç kesimi, hem de hareket halindeyken

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Eskişehirli kuaför Uğur Altan, hareket halindeki çekicinin kasasında müşterisini tıraş etti. O anlar, çevredekilerden büyük ilgi gördü. Müşteri deneyimden memnun kaldığını, kuaförün ise heyecandan parmağını kestiğini söyledi.

Eskişehir'de sıra dışı mekanlarda tıraş videoları çeken kuaför Uğur Altan, bu kez seyir halindeki bir çekicinin kasasında müşterisini tıraş etti. O anlar sosyal medyada ilgi gördü.

Kuaförden sınırları zorlayan tıraş: Çekici kasasında saç kesimi, hem de hareket halindeyken

ALIŞILMIŞIN DIŞINDA MEKANLARDA YAPIYOR

Eskişehir'de kuaförlük yapan Uğur Altan, sosyal medya içeriği üretmek amacıyla alışılmışın dışında mekanlarda tıraş yapma konseptini sürdürüyor. Daha önce dönme dolap ve gondol gibi farklı noktalarda tıraş videoları çeken Altan, son olarak Eskibağlar Mahallesi Genez Sokak'ta sıra dışı bir etkinliğe imza attı. Hareket halindeki bir çekicinin kasasında müşterisinin saçını kesen kuaför, çevredeki vatandaşların bakışları arasında çekimlerini tamamladı. Sokak boyunca ilerleyen çekici üzerinde gerçekleşen tıraş anları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Kuaförden sınırları zorlayan tıraş: Çekici kasasında saç kesimi, hem de hareket halindeyken

DAHA ÖNCE DÖNME DOLAP VE GONDOL'DA YAPMIŞ

Farklı konseptlerde içerik üretmeye devam ettiklerini belirten kuaför Uğur Altan, "Dışarıda sürekli güncel olarak tıraş videoları çekiyoruz. Dönme dolap, gondol, bu seferki videomuz çekici üzerinde gerçekleşti. Güzel deneyimdi" dedi.

Kuaförden sınırları zorlayan tıraş: Çekici kasasında saç kesimi, hem de hareket halindeyken

"PARMAĞINI KESTİ"

Çekici üzerinde tıraş olan müşteri ise teklifi aldığında şaşırdığını ancak deneyimden memnun kaldığını dile getirerek, "Uğur bana ulaştı, dedi ki 'Abi çok güzel bir fikrim var, Kolezyum önünde...' Dedim 'Nasıl olabilir ama?' Çok şaşırdım. Ama çok güzel bir video oldu bence. Bana ulaştığı zaman da dedim ki, yani ben bunu kesin ben yapmalıyım. Zaten şu an Instagram büyük ihtimalle çalkalanıyordur. Çok güzel bir deneyimdi. Uğur biraz heyecanlandı gibi geldi ama. Ben sandalyede oturdum, ben gayet rahattım. Ben düz çektim onun korkusuyla. Hatta parmağını kesti Uğur. Beni kesmek yerine parmağını kesti" ifadelerini kullandı.

Kuaförden sınırları zorlayan tıraş: Çekici kasasında saç kesimi, hem de hareket halindeyken
Kaynak: İHA

Uğur Altan, Kuaför, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuaförden sınırları zorlayan tıraş: Çekici kasasında saç kesimi, hem de hareket halindeyken - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • mustafa kemal ünal mustafa kemal ünal:
    Açık alanda tıraş yasak saçlarını kestiğinde dışarı atmak yasak poşete toplayıp öyle çöpe atacaksın havluları dışarı asmak yasak ama denetleyen nerede 2 0 Yanıtla
  • deli balta deli balta:
    why ? 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Kuaförden sınırları zorlayan tıraş: Çekici kasasında saç kesimi, hem de hareket halindeyken - Son Dakika
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