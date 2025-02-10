Kuaföre Vandal Saldırı: 60 Bin Lira Zarar

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Kapalı kuaförün kapısını tekmeleyip camlarını taşla indirdiler

Vandalların kapısını tekmeleyip camlarını kırdıkları kuaförün zararı 60 bin lira

Sabah işletmesine gelen kuaför özlerine inanamadı: "Alkollü oldukları belli, ayakta duramayıp sürekli düşüyorlardı"

ISPARTA - Isparta'da 2 şüphelinin bir kuaför salonuna saldırdığı anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin olay sonrası Isparta'dan ayrıldıkları tespit edilirken, işletme sahibi Halil Kotanak, "Toplamda 60 bin TL civarında bir zarara uğradım. Şüphelilerin bir an önce ortaya çıkarak zararımı karşılamalarını bekliyorum" dedi.

Olay, dün sabah saatlerinde Fatih Mahallesi 205'inci Caddede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kapalı olan kuaför salonunun dışındaki şüpheliler önce kapıyı tekmeleyip, ardından refüjden cama taş attı. Camların kırılmasının ardından şüpheliler, bir araca binerek olay yerinden uzaklaştı. İşletme sahibi Halil Kotanak, sabah dükkanına geldiğinde camların kırık olduğunu fark ederek durumu polise bildirdi. Polis, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İşletme sahibi şüphelilerden maddi zararını talep etti

Halil Kotanak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Benim burada kimseyle bir husumetim yok. Olayı görünce çok şaşırdım. Kamera kayıtlarını incelediğimde şahısların alkollü oldukları belli, ayakta duramayıp sürekli düşüyorlardı" dedi. Kotanak, toplamda 60 bin TL civarında bir zarara uğradığını belirtti ve şüphelilerin biran önce ortaya çıkarak zararını karşılamasını beklediğini ifade etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda, şüphelilerin Ankara ilinde ikamet ettiklerini ve olay sonrası Isparta'yı terk ettiklerini belirledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.