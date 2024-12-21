Kucağındaki Bebekle Dilenen Kadın Zabıta Ekiplerince Yakalandı

3.Sayfa

Şehre inen ayı vatandaşı böyle kovaladı

Ligin zirvesindeki Türk teknik direktör istifa etti

Sıla Bebeğin iddianamesinde şok eden ihmaller zinciri

Mısır\'da 2000 yıllık mezarlarda altın dil ve tırnaklı 13 mumya bulundu

"Hareket etmeyen hasta bizi için ölü hastadır"

Türkiye\'nin konuştuğu isim cami bahçesinde böyle görüntülendi

Kucağında bebekle duyguları istismar eden kadın dilenci yakayı ele verdi

HATAY - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kucağında bebekle dilenen kadın zabıta ekipleri tarafından yakalandı ve kabahatler kanunundan işlem yapıldı.

Reyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşların duygularını sömüren istismarcılara karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Reyhanlı ilçesinde kucağındaki bebekle dilencilik yapan bir kadın ve farklı noktalarda dilencilik yapan şahıslar yakalandı. Kucağındaki bebekle dilenen şahsın üzerinde yapılan aramada 700 TL para ele geçirildi. Paraya el konularak dilencilik yapan şahıslara hakkında kabahatler kanununca işlem yapıldı.