Kucağındaki Bebekle Dilenen Kadın Zabıta Ekiplerince Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kucağındaki Bebekle Dilenen Kadın Zabıta Ekiplerince Yakalandı

Geniş Video İzle

Reyhanlı'da kucağında bebekle dilencilik yapan bir kadın, zabıta ekipleri tarafından yakalanarak kabahatler kanununa göre ceza aldı. Olayda kadının üzerinde 700 TL nakit para ele geçirildi.

21.12.2024 09:40  Güncelleme: 09:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kucağında bebekle duyguları istismar eden kadın dilenci yakayı ele verdi

HATAY - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kucağında bebekle dilenen kadın zabıta ekipleri tarafından yakalandı ve kabahatler kanunundan işlem yapıldı.

Reyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşların duygularını sömüren istismarcılara karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Reyhanlı ilçesinde kucağındaki bebekle dilencilik yapan bir kadın ve farklı noktalarda dilencilik yapan şahıslar yakalandı. Kucağındaki bebekle dilenen şahsın üzerinde yapılan aramada 700 TL para ele geçirildi. Paraya el konularak dilencilik yapan şahıslara hakkında kabahatler kanununca işlem yapıldı.

Kucağındaki Bebekle Dilenen Kadın Zabıta Ekiplerince Yakalandı
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Reyhanlı, 3-sayfa, Ekonomi, Zabıta, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kucağındaki Bebekle Dilenen Kadın Zabıta Ekiplerince Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:54 Almanya’yı kana bulayan saldırgan İslam karşıtı ve siyonizm destekçisi çıktı Almanya'yı kana bulayan saldırgan İslam karşıtı ve siyonizm destekçisi çıktı
11:41 Palandöken’deki çığ faciası sonrası Mehmet Sekmen’den tepki çeken sözler Palandöken'deki çığ faciası sonrası Mehmet Sekmen'den tepki çeken sözler
11:14 Erzurum Palandöken’de Judo Milli Takımı’nın tırmanışı sırasında çığ düştü: 1’i ağır 5 yaralı Erzurum Palandöken'de Judo Milli Takımı'nın tırmanışı sırasında çığ düştü: 1'i ağır 5 yaralı
11:13 Suriye’de PKKYPG’yi kuşatan 25 bin kişilik ordu, saldırı için emir bekliyor Suriye'de PKK/YPG'yi kuşatan 25 bin kişilik ordu, saldırı için emir bekliyor
23:16 Kız arkadaşının annesini öldürdü, seyir halindeki otomobilde intihar etti Kız arkadaşının annesini öldürdü, seyir halindeki otomobilde intihar etti
17:13 Fenerbahçe, Mourinho’nun tarzını sevmediği futbolcunun sözleşmesini donduracak Fenerbahçe, Mourinho'nun tarzını sevmediği futbolcunun sözleşmesini donduracak
17:09 Öğretmenler ne kadar maaş alıyor Gönderilen bir mesaj ortalığı karıştırdı Öğretmenler ne kadar maaş alıyor? Gönderilen bir mesaj ortalığı karıştırdı
17:09 Davutoğlu’nun sağ kolundan açıklama geldi: AK Parti’ye mi geçiyorlar Davutoğlu'nun sağ kolundan açıklama geldi: AK Parti'ye mi geçiyorlar?
16:41 Fenerbahçe, Galatasaray’ın radarında olan Dybala için devreye girdi Fenerbahçe, Galatasaray'ın radarında olan Dybala için devreye girdi
16:34 Inter’e Hakan’dan sonra bir Türk daha Inter'e Hakan'dan sonra bir Türk daha
16:26 Antalya’da günlüğü dudak uçuklatan rakama ’plajkondu’ Antalya'da günlüğü dudak uçuklatan rakama 'plajkondu'
16:07 Kocaelispor’da teknik direktör Ertuğrul Sağlam istifa etti Kocaelispor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam istifa etti
16:06 Meksikalı kartel lideri, horoz dövüşü sonrası çıkan çatışmada öldürüldü Meksikalı kartel lideri, horoz dövüşü sonrası çıkan çatışmada öldürüldü
15:56 Mısır’da 2000 yıllık mezarlarda altın dil ve tırnaklı 13 mumya bulundu Mısır'da 2000 yıllık mezarlarda altın dil ve tırnaklı 13 mumya bulundu
15:50 Şehre inen ayı vatandaşı böyle kovaladı Şehre inen ayı vatandaşı böyle kovaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2024 14:21:17. #1.11#
SON DAKİKA: Kucağındaki Bebekle Dilenen Kadın Zabıta Ekiplerince Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.