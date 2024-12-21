Kucağında bebekle duyguları istismar eden kadın dilenci yakayı ele verdi
HATAY - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kucağında bebekle dilenen kadın zabıta ekipleri tarafından yakalandı ve kabahatler kanunundan işlem yapıldı.
Reyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşların duygularını sömüren istismarcılara karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Reyhanlı ilçesinde kucağındaki bebekle dilencilik yapan bir kadın ve farklı noktalarda dilencilik yapan şahıslar yakalandı. Kucağındaki bebekle dilenen şahsın üzerinde yapılan aramada 700 TL para ele geçirildi. Paraya el konularak dilencilik yapan şahıslara hakkında kabahatler kanununca işlem yapıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kucağındaki Bebekle Dilenen Kadın Zabıta Ekiplerince Yakalandı - Son Dakika
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