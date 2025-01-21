Küçük Onur için Kan Bağış Kampanyası Düzenlendi - Son Dakika
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Küçük Onur için Kan Bağış Kampanyası Düzenlendi

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Bartın'da lösemi hastası 5 yaşındaki Onur Kaan için kök hücre ve kan bağış kampanyası yapıldı.

21.01.2025 14:03
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Lösemi hastası küçük Onur için kan bağış kampanyası düzenlendi

Yoğun ilgi gören kampanyaya Kaymakam Kadiroğlu da katıldı

BARTIN - Bartın'da yaşayan ve lösemi tedavisi gören 5 yaşındaki onur Kaan Aydın için Ulıs ilçesi kök hücre ve kan bağış kampanyası düzenlendi.

Ulus ilçesindeki öğretmen evinde sabah saat 10: 30'da başlayan kök hücre ve kan bağış kampanyası akşam saat 18: 30'a kadar devam etti.

Akbaş Köyü Muhtarı Yıldıray Aydın'ın lösemi tedavisi gören 5 yaşındaki oğlu Onur Kaan için gerçekleştirilen kampanyaya ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi. Ulus Kaymakamı Fırat Kadiroğlu ve ilçe protokolü de kampanyaya işgi göstererek, kök hücre ve kan bağışında bulundu. Kızılay tarafından gerçekleşen ve 8 saat süren bağış kampanyasında, 54 ünite kan, 33 ünite ise kök hücre toplamdı

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Küçük Onur için Kan Bağış Kampanyası Düzenlendi - Son Dakika

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