Küçükçekmece D-100'de derz kasisleri ve yağmur trafiği kilitledi - Son Dakika
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Küçükçekmece D-100'de derz kasisleri ve yağmur trafiği kilitledi

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Küçükçekmece D-100\'de derz kasisleri ve yağmur trafiği kilitledi
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Küçükçekmece D-100'de derz değişimi için yola konulan kasisler, yağmurla birleşince trafiği durma noktasına getirdi; kilometrelerce araç kuyruğu oluştu, sürücüler tepki gösterdi. İBB, Edirne istikametinin 9 Ekim 23.00'te kapatıldığını ve çalışmaların 12 gün süreceğini açıkladı.

Küçükçekmece'de D-100 Karayolu'nda yürütülen derz değişimi çalışması kapsamında yola yerleştirilen kasisler, yağışlı havanın da etkisiyle trafiği durma noktasına getirdi. Kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, sürücüler tepki gösterdi. Trafik dronla da görüntülendi. 1.5 saattir trafikte olduğunu söyleyen Fazlı Yılmaz, "Her akşam trafik oluyor. Yağmur yağınca daha fazla oluyor. Bir buçuk saattir trafikteyim. Bahçelievler'den geliyorum. Çok sıkıntı. Ulaşamıyoruz. İstanbul'da yağmur yağınca daha fazla trafik oluyor" dedi.

İstanbul Küçükçekmece D-100 Karayolu Küçükçekmece Hacı Şerif yönünde derz çalışması gerçekleştiriliyor. Yürütülen derz değişimi dolayısıyla ana artere kasisler yerleştirildi. Kasisler nedeniyle yavaşlayan araç trafiğine kent genelinde etkisini artıran yağmur da eklenince, bölgede ulaşım adeta kilitlendi. İlerlemekte güçlük çeken sürücüler duruma tepki gösterdi. Bölgedeki yoğunluğun mesai bitimi saatleriyle birlikte daha da artması bekleniyor. Trafik yoğunluğu ise dron ile görüntülendi.

Yanyolda trafikte kalan ve tepki gösteren vatandaş Fazlı Yılmaz, "Her akşam trafik oluyor. Yağmur yağınca daha fazla oluyor. Bir buçuk saattir trafikteyim. Bahçelievler'den geliyorum. Çok sıkıntı. Ulaşamıyoruz. İstanbul'da yağmur yağınca daha fazla trafik oluyor" dedi.

10.10.2026 tarihinde İBB Ulaşım Yönetim Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Küçükçekmece Viyadüğü Üstü Derz Değişim İşi çalışmaları kapsamında; D-100 Karayolu'nun Edirne istikameti 9 Ekim saat 23.00 itibarıyla trafiğe kapatılmış ve trafik akışı yanyol üzerinden sağlanmaya başlanmıştır. Çalışmaların 12 gün boyunca devam etmesi planlanmakta olup, trafik düzenlemesi kapsamında gündüz saatlerinde rampa üzerinden, 23.00-06.00 saatleri arasında ise yanyol üzerinden ulaşım sağlanacaktır" denilmişti.

Kaynak: İHA
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