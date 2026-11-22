Küçükçekmece'de 5 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Yangın, Mehmet Akif Mahallesi 1. Akarsu Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın bodrum katında gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle binanın bodrum katında yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. İddiaya göre odalara bölünerek yabancı uyruklu şahıslara kiraya verilen bodrum katta mahsur kalanlar ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yangının çıktığı bodrum katta inceleme yapan ekipler, henüz kimlikleri belirlenemeyen ve yabancı uyruklu oldukları öğrenilen 1 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından hayatını kaybeden şahsın cenazesi, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bölgede esnaf olan Sercan Avşar, "Gece bize haber verdiler dükkanda yangın var diye. Binanın alt katında yangın çıkmış. Ölenler olduğunu söylediler. Alt katta bodrum katta daireler var. Dumandan zehirlenmişler. Bodrumda bekarlar kalıyordu" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme sürerken polis ekipleri kundaklama şüphesi üzerinde de duruyor.