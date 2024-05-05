Küçükçekmece'de 83 suç kaydı bulunan otomobil hırsızı yakayı ele verdi - Son Dakika
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Küçükçekmece'de 83 suç kaydı bulunan otomobil hırsızı yakayı ele verdi

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Küçükçekmece'de 83 suç kaydı ve aranması bulunan hırsız, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

05.05.2024 12:46  Güncelleme: 12:47
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Küçükçekmece'de 83 suç kaydı bulunan otomobil hırsızı yakayı ele verdi

İSTANBUL - Küçükçemece'de 83 suç kaydı ve aranması bulunan hırsız Asayiş Şube Müdürlüğü Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği görevlilerince düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette ki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Küçükçekmece'de oto hırsızlığı şüphelisine yönelik İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği görevlilerince operasyon düzenlendi. Ekiplerce yürütülen çalışmalarda kimliği tespit edilen şahıs, bir sokakta gece vakti çaldığı araç ile mahalleden uzaklaştığı anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan soruşturmanın ardından şüpheli Bektaş G. düzenlenen operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli Bektaş G. 'nin yürütülen çalışmalarda farklı suçlardan 83 adet suç kaydı olduğu ve aranması olduğu ortaya çıktı. Bektaş G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Küçükçekmece\'de 83 suç kaydı bulunan otomobil hırsızı yakayı ele verdi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Küçükçekmece'de 83 suç kaydı bulunan otomobil hırsızı yakayı ele verdi - Son Dakika

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