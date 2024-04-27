Küçükçekmece'de Bıçaklı Saldırgan Polis Tarafından Vuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Küçükçekmece'de Bıçaklı Saldırgan Polis Tarafından Vuruldu

Küçükçekmece'de 2 kişiyi yaraladıktan sonra polise bıçaklı saldırıda bulunan şahıs bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Olay anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken saldırganın daha önce 3 suç kaydı olduğu belirlendi.

27.04.2024 17:39  Güncelleme: 17:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçükçekmece'de 2 kişiyi yaraladıktan sonra polise bıçaklı saldırıda bulunan şahıs bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, dün sabah saatlerinde Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 35 yaşındaki Süleyman G., elindeki bıçakla sokakta bulunanları tehdit etmeye başladı. Elindeki bıçakla sokaktakilere saldıran Süleyman G., o esnada sokakta bulunan Ercan Ö. ve Muhammed H.'yı bıçakla yaraladı. Sokaktaki diğer vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri sokak üzerinde elinde bıçak olan Süleyman G.,'ye bıçağı bırakması ve teslim olması yönünde uyarılarda bulundu. Uyarıları dikkate almayan Süleyman G., elindeki bıçakla polis ekiplerinin üzerine doğru yürüdü. Polis ekiplerinin uyarılarına aldırış etmeyen şahıs daha sonra silahla bacağından vuruldu.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralı Ercan Ö. ve Muhammet H.,'nın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan silahla bacağından vurularak etkisiz hale getirilen Süleyman G., polis ekiplerinin kontrolünde hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Süleyman G.'nin daha önce 3 adet suç kaydının olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Küçükçekmece, Güvenlik, Hastane, Suç, Polis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Küçükçekmece'de Bıçaklı Saldırgan Polis Tarafından Vuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:58 İki hoca da tüm kozlarını oynadı İşte dev derbinin ilk 11’leri İki hoca da tüm kozlarını oynadı! İşte dev derbinin ilk 11'leri
17:20 İYİ Parti’de tarihi kurultay Seçim ikinci tura kaldı İYİ Parti'de tarihi kurultay! Seçim ikinci tura kaldı
17:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşa sigara bıraktırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşa sigara bıraktırdı
17:02 Ormanlık alanda bulunan kemik parçalarından alınan DNA, kayıp ekonomist Korhan Berzeg’in kızıyla eşleşti Ormanlık alanda bulunan kemik parçalarından alınan DNA, kayıp ekonomist Korhan Berzeg'in kızıyla eşleşti
14:27 Esnafa KDV denetimi Ekipler tek tek inceledi Esnafa KDV denetimi! Ekipler tek tek inceledi
18:29 İsmail Kartal’dan derbi öncesi açıklama: 3 futbolcuyu neden kadroya almadı İsmail Kartal'dan derbi öncesi açıklama: 3 futbolcuyu neden kadroya almadı?
18:10 İsrail basını haddini aştı Ergin Ataman’a ağır hakaret İsrail basını haddini aştı! Ergin Ataman'a ağır hakaret
16:45 Metroya binen sapık, karşısındaki kadına bakarak kendini tatmin etti Metroya binen sapık, karşısındaki kadına bakarak kendini tatmin etti
16:00 Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı’na Şekip Mosturoğlu seçildi Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na Şekip Mosturoğlu seçildi
15:55 Sevgilisini başka bir kadınla yakalayan eski Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç, ortalığı birbirine kattı Sevgilisini başka bir kadınla yakalayan eski Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç, ortalığı birbirine kattı
15:09 İstanbul’da hareketli dakikalar Polis, saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi İstanbul'da hareketli dakikalar! Polis, saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi
15:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sürpriz ziyaret Akaryakıt istasyonuna uğradı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Akaryakıt istasyonuna uğradı
14:41 Polis memuru, beylik tabancasıyla kardeşine kurşun yağdırdı Polis memuru, beylik tabancasıyla kardeşine kurşun yağdırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2024 18:41:46. #1.11#
SON DAKİKA: Küçükçekmece'de Bıçaklı Saldırgan Polis Tarafından Vuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement