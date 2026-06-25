Küçükçekmece'de Bıçaklı Saldırı

İstanbul Küçükçekmece'de sokakta bıçaklı saldırıya uğrayan şahıs ağır yaralanırken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, gece yarısı Küçükçekmece Kemalpaşa Mahallesi Taşkın Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan kavgada taraflardan biri, elindeki bıçakla diğerine birden fazla kez saldırdı. Olay yerinden kaçmaya çalışan saldırgan, mahalle sakinleri tarafından yakalandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı şahıs ise, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL