Küçükçekmece'de bir binada çıkan yangında vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı

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Küçükçekmece'de 14 katlı bir binanın eksi 1'inci katında bulunan saunada çıkan yangında, dumanlar binayı sarınca vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, bina sakinleri ise tahliye edildi.

Yangın, Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi 1244 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14 katlı bir sitenin eksi 1'inci katında bulunan saunanın termostatı uzun süre açık kaldığı için patladı. Saunanın içerisinde bulunan ahşapların yanmasıyla birlikte duman hava boşluğundan binayı sardı. Bina sakinlerinin durumu fark etmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken binada yaşayan vatandaşlar ise tahliye edildi. Yangın nedeni ile sokakta panik havası oluştu. Yangında herhangi bir ölü ya da yaralanma olmadı.

"Yangın insanları korkuttu"

Yangını gören Ethem Bozgöz, "Yangının saunadan çıktığı söyleniyor. İtfaiye ekipleri yangına müdahale edip kontrol altına aldı. Bina 14 katlı. Yangın alt katta çıktı. Yangın insanları korkuttu" dedi.

"Sauna uzun süre açık kaldığı için termostatı patlamış"

Yangın hakkında konuşan bina sakini Ahmet Mervan Demir ise, "Sauna uzun süre açık kaldığı için termostatı patlamış. İçerisi ahşap olduğu için tutuşmuş. Daha sonra havalandırma borularından binaya gelmiş. 2 bina da tahliye edildi. İtfaiye gelince aşağı inip tahliyeye yardım ettim" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL