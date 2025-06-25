Küçükçekmece\'de Çocuklar Darp Edildi

İstanbul Küçükçekmece'de, yaşları küçük 2 çocuğun sokak ortasında 1 şahıs tarafından darp edildi. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Küçükçekmece'deki bir caddede meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen 1 şahıs, iddiaya göre 2 küçük çocuğu darbetmeye başladı. Çevredekilerin ifadesine göre, şahıs çocuklardan birini yere yatırarak defalarca vurdu. Darp anında çocuğun üzerindeki kıyafet yırtılırken, çocuk bu sayede saldırganın elinden kurtularak olay yerinden uzaklaştı. Şahıs daha sonra diğer çocuğu darbetmeye başladı.

Yaşanan bu anlarda yoldan geçen araçlarda ve parkta bulunan vatandaşların yaşanan olaya herhangi bir müdahalede bulunmadığı görüldü. Olayı fark eden bir vatandaş ise cep telefonu kamerasıyla yaşananları saniye saniye kaydetti. Görüntülerde, şahsın çocukları darbetme anları, çocukların bağırarak yardım istemesi yer alıyor. - İSTANBUL