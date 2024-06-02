Küçükçekmece'de çöken bina: 7 kişi yaralı, 2 kişi göçük altında - Son Dakika
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Küçükçekmece'de çöken bina: 7 kişi yaralı, 2 kişi göçük altında

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İstanbul Valisi Davut Gül, Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binayla ilgili basın açıklaması yaptı. 7 kişi yaralı olarak çıkarıldı, 2 kişinin daha göçük altında olduğu söyleniyor. Çökmenin sebebi henüz tespit edilemedi.

02.06.2024 10:33  Güncelleme: 10:37
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İstanbul Valisi Gül: "7 kişi yaralı olarak çıkarıldı, 2 kişinin daha göçük altında olduğu söyleniyor"

İSTANBUL - Küçükçekmece'de çöken 3 katlı bina hakkında basın açıklaması yapan İstanbul Valisi Davut Gül, "7 kişi yaralı olarak çıkarıldı. Şu anda kurtarma çalışmaları devam ediyor. İlk bilgilere göre, 2 kişinin daha göçük altında olduğu söyleniyor. Bize ulaşan herhangi bir ölü tespiti yok. 1988 yapımı binada çökmeyle ilgili henüz tespit edilen bir sebep yok" dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binayla ilgili basın açıklaması yaptı. Vali Gül, "Küçükçekmece'de saat 08.40 sıralarında zemin + 3 katlı bir bina kendiliğinden çöktü. Zeminde işyeri var. Bir üst katın ise büro olarak kullanıldığını biliyoruz. Üstteki iki katta da aileler yaşıyor. İlk etapta, AFAD'ın koordinesinde itfaiye ve diğer kuruluşlar olay yerine geldiler. Belediye, itfaiye, sağlık, emniyet gibi gelmesi gereken bütün kurumlar geldiler. 7 kişi yaralı olarak çıkarıldı. Şu anda kurtarma çalışmaları devam ediyor. İlk bilgilere göre, 2 kişinin daha göçük altında olduğu söyleniyor. Arkadaşlarımız çalışıyorlar. Bize ulaşan herhangi bir ölü tespiti yok. 7 kişinin 2'sinin durumu biraz daha ağır. 5 kişinin durumu normal. 1988 yapımı binada çökmeyle ilgili henüz tespit edilen bir sebep yok. Dolayısıyla ileriki saatlerde ve günlerde sizleri bilgilendireceğiz. Cumhuriyet Başsavcımız olay yerinde. Bundan sonra adli ve idari süreç devam edecek" ifadelerini kullandı.

Küçükçekmece\'de çöken bina: 7 kişi yaralı, 2 kişi göçük altında
Kaynak: İHA

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