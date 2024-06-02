Küçükçekmece'de çöken binanın yanındaki boşaltılan bina kontrollü olarak yıkılıyor

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Küçükçekmece'de çöken binanın yanında bulunan ve daha önceden boşaltılan 3 katlı bina kontrollü olarak yıkılıyor.

Küçükçekmece'de sabah saatlerinde 3 katlı bina büyük bir gürültüyle çökmüş, olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralanmıştı. Çöken binanın bitişiğinde bulunan ve daha önceden boşaltılan 3 katlı bina da ekipler tarafından tedbir amaçlı yıkılıyor. Polis ekiplerinin çevresinde geniş güvenlik önlemi aldığı bina kontrollü bir şekilde yıkılıyor. - İSTANBUL