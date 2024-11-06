Küçükçekmece'de Çukurda Hayatını Kaybeden Eda Nur Gezer'in Ölümüne İlişkin İddianame Kabul Edildi - Son Dakika
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Küçükçekmece'de Çukurda Hayatını Kaybeden Eda Nur Gezer'in Ölümüne İlişkin İddianame Kabul Edildi

Küçükçekmece\'de Çukurda Hayatını Kaybeden Eda Nur Gezer\'in Ölümüne İlişkin İddianame Kabul Edildi

Küçükçekmece'deki parkta belediyenin açtığı çukura düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Eda Nur Gezer'in ölümüyle ilgili iddianame kabul edildi. 10 kişi 'taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla yargılanacak.

06.11.2024 14:32  Güncelleme: 14:39
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Küçükçekmece'de parkta belediyenin açtığı çukura düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Eda Nur Gezer'in ölümüne ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi. 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi talep edilen 10 sanığın yargılanmasına 25 Aralık'ta başlanacak.

Küçükçekmece'de bir parkta İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince açılan çukura düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Eda Nur Gezer'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı. Hazırlanan iddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ Genel Müdürü Ali Sukas, Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürü Ziya Duman, Avrupa Yakası Yeşil Alan Uygulama Müdürü Barış Şişman, Avrupa Yakası Yeşil Alan Uygulama 2. Bölge Şefi Cabir Şaban, İBB Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Teknik Müdür Yardımcısı Erman Uzun, tesisat ustası Fayık Cansu, tekniker Furkan Keleş, İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ Teknik Genel Müdür Yardımcısı Metin Aras, İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ'de iş makinesi operatörü olan Sezai Ayhan ve İBB Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Küçükçekmece Bölge Şefi Turan Yaman'ın 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti. Hazırlanan iddianame, Küçükçekmece 26. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanıkların yargılanmalarına 25 Aralık'ta başlanacak.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Eda Nur Gezer maktul olarak yer alırken, Emrah Boduk ile Nurcan Gezer müşteki, 10 kişi ise sanık olarak yer buldu. Hazırlanan iddianamede 26 Nisan günü maktul Eda Nur Gezer'in akrabaları Sinem Y. ve Gülseren Y. ile birlikte piknik yapmak için Menekşe Sahil Parkı'na geldiği, Eda Nur'un akrabası olan diğer çocuklarla oyun oynadığı sırada park içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) açılan çukura düştüğü belirtildi. İçi su doldu olan çukurun 428 cm uzunluğunda, 205 cm genişliğinde ve 135 cm derinliğinde olduğu belirtildi. İddianamede hastaneye kaldırılan Edanur'un yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği kaydedildi.

Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp İhtisas Kurulunca düzenlenen raporda, "Çocuğun suda boğulma dışında travmatik tesirle öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı, çocuğun zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı, çocuğun ölümünün suda boğulma ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana gelmiş olduğu" belirtildi. Soruşturma kapsamında yapılan araştırmada Menekşe Sahil Parkı içerisinde meydana gelen su arızası ile ilgili İSKİ kayıtları nezdinde herhangi bir su arıza kaydına rastlanılmadığı, park içerisinde bilinen veya bilinmeyen iç tesisat hatlarının bakım ve onarımından İSKİ idaresinin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığı aktarıldı. Kazı çalışmasının sorumluluğunun Menekşe Sahil Parkı'ndan sorumlu İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı uhdesinde çalışan yüklenici İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ'de bulunduğu ifade edildi. Olay yerinde yapılan keşifte suyun fokurdadığı, yüzeye çıkarak baloncuk oluşturduğu, toprağın belli bölümlerinde zeminin yumuşayarak balçık kıvamına geldiği, olay yerinin yaklaşık 10-15 metre uzaklığında ise çocuk parkı bulunduğunun belirlendiği kaydedildi. İncelemelerde Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'ne uygun şekilde kazı alanının etrafının kapatılmadığı, kazı alanına giriş ve çıkışların engellenmediği, önlem alınmadığı, bölgedeki çukura düşme sonucu meydana gelebilecek riskler konusunda bölgede bulunan veya bulunacak kişi ve kişilerin bilgilendirilmesine yönelik tehlikeli bölgenin işaretlenmediği, görünür şekilde uyarı levhalarının konulmadığı, ifadelere göre yapılan kazı çalışmasının ehil bir kişi gözetim ve denetiminde yapılmadığı kanaatine varıldığı belirtildi.

İddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ Genel Müdürü Ali Sukas, Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürü Ziya Duman, Avrupa Yakası Yeşil Alan Uygulama Müdürü Barış Şişman, Avrupa Yakası Yeşil Alan Uygulama 2. Bölge Şefi Cabir Şaban, İBB Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Teknik Müdür Yardımcısı Erman Uzun, tesisat ustası Fayık Cansu, tekniker Furkan Keleş, İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ'de Teknik Genel Müdür Yardımcısı Metin Aras, İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ'de iş makinesi operatörü Sezai Ayhan ve İBB Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Küçükçekmece Bölge Şefi Turan Yaman'ın 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Küçükçekmece'de Çukurda Hayatını Kaybeden Eda Nur Gezer'in Ölümüne İlişkin İddianame Kabul Edildi - Son Dakika

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